Biblioteca e la compagnia online: le attività della prossima settimana

Per tutto il mese di dicembre, ogni giorno una sorpresa, un pensiero o un piccolo regalo per voi, affezionato pubblico della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli, aspettando il 25 dicembre che avrà un sapore molto diverso ma non per questo meno importante.

Stanno per esaurirsi gli appuntamenti della settimana ancora in corso che apriranno a un nuovo programma di attività sempre online per tenersi compagnia a vicenda da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020.

Ogni giorno, sulla pagina Facebook @fuciniempoli troverete assaggi di lettura, recensioni, consigli, foto della nostra biblioteca (attivissima anche a porte chiuse!), video-laboratori e video-letture.

La biblioteca comunale non si è mai fermata nemmeno a ‘porte chiuse’. L’emergenza sanitaria non ha spento la creatività, la voglia di trasmettere cultura ai suoi affezionatissimi frequentatori, grandi e piccini.

La prossima settimana nella finestra #PilloleDigitali si parlerà, tra l’altro, del sistema TuPassi: come prenotare online visite ed esami medici per la Asl Toscana Centro; immancabile l’Ora del Racconto dal sottotetto, come anche l’Ora Creativa in cui saranno create ‘cartoline digitali’ per quegli auguri di Natale a cui non vorremmo rinunciare. E poi, tornano i consigli per una buona e fruttuosa lettura ed infine l’appuntamento domenicale con un libro in due minuti.

Gli appuntamenti fissi della prossima settimana dal 7 al 13 dicembre sempre alle 17:

#PILLOLE DIGITALI

Lunedì 07 dicembre, alle 17

Torna questa settimana l'appuntamento con le Pillole Digitali. Gianni Paci ci parla di TuPassi, il sistema di prenotazione online di visite ed esami per la ASL Toscana Centro.

#ORA DEL RACCONTO... dal sottotetto

Martedì 08 dicembre, alle 17

Una giornata di festa è l'ideale per godersi le letture di Antonella. L'8 dicembre è tradizionalmente il giorno in cui si addobba, nelle case, l'abete di Natale. Anche l'Ora del Racconto si immerge nell'atmosfera natalizia, attingendo alle più belle storie presenti sui nostri scaffali!

Per bambini da 3 a 8 anni.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 09, alle 17

Le partecipanti al gruppo della maglia della biblioteca "Sferruzza, sferruzza" dedicheranno un video tutorial a tecniche ed aspetti particolari della lavorazione a maglia e uncinetto. Potete chiedere informazioni e consigli direttamente al gruppo commentando il post!

#L’ORA CREATIVA: AUGURI DIGITALI

Giovedì 10, alle 17

Avete parenti o amici lontani che non potete raggiungere per le norme anti-Covid ma non volete rinunciare al tradizionale scambio di auguri?

Gianni Paci vi aiuta con le Cartoline Digitali. Un divertente laboratorio per creare auguri digitali da mandare a chi volete voi!

Per bambini da 6 a 10 anni.

#IL VENERDI CI METTO LA FACCIA

Venerdì 11, alle 17

Tornano a dicembre i consigli di lettura del blog Lettore, Leggimi. Recensioni e sorrisi per accendere la vostra voglia di leggere.

Per consultare tutte le recensioni, visitate il blog alla pagina https://lettoreleggimi.blogspot.com/

#V-ASSAGGI DI LETTURA

Domenica 13, alle 17

Torna l'appuntamento con un libro in due minuti. Un'occhiata alla copertina, due parole sull'autore, un assaggio del testo per accendere la vostra curiosità. A voi non resta che telefonarci, scriverci o contattarci via Facebook per prenotare il libro. A portarlo da voi, ci pensiamo noi!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa