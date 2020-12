Crolla muro di un capannone, 8 famiglie evacuate a Firenze

Dissesto statico per un capannone di Firenze in via Sercambi, zona Le Cure. Un capannone già in fase di demolizione ha subito il dissesto di una porzione di muro confinante con un cortile condominiale e in via cautelativa 8 famiglie sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze. Sono in corso le opere di demolizione e messa in sicurezza del capannone e al termine delle operazioni le famiglie potranno fare rientro al proprio domicilio.