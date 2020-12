Muore 50enne in centro a Empoli, trovato sdraiato a terra

Un uomo di circa 50 anni di carnagione scura è morto quest'oggi in strada a Empoli. Il fatto è avvenuto in via Fratelli Rosselli, nel pieno centro della città. Sul posto la polizia, un'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli. Secondo quanto appreso in una prima fase è stato trovato sdraiato a terra, con il respiro che mancava da diversi minuti. L'intervento dei sanitari purtroppo non è servito e l'uomo è morto sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO