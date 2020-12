Savino Del Bene, Vasileva torna a Scandicci e ritorna coach Barbolini

La Savino Del Bene Volley comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Elitsa Vasileva. La schiacciatrice bulgara torna a Scandicci dopo l'esperienza a Casalmaggiore conclusa al termine del girone di andata del campionato di Serie A1.

Non solo un ritorno a Scandicci ma anche un ritrovarsi con coach Massimo Barbolini che l'ha avuta in squadra la scorsa stagione a Novara. Con la maglia della formazione del Patron Nocentini Vasileva siglò nella stagione 2018/19 ben 306 punti tra Coppa e Campionato. L'atleta si aggregherà alla squadra già da oggi.

Le parole del D.S Francesco Paoletti: “Diamo il benvenuto ad Elitsa che starà con noi per la seconda parte di stagione. Il suo arrivo è da leggersi nella volontà di consolidare il percorso sportivo che stiamo facendo cercando di continuare nella nostra crescita. Sono state importanti le motivazioni che l’atleta ha mostrato nell’affrontare il suo ritorno a Scandicci, è stata una operazione rapida nonostante non mancasse la concorrenza di club esteri. Siamo felici di riaverla con noi, bentornata!"

Le parole di Elitsa Vasileva: “Sono contenta di tornare in questo ambiente con una società che ha voglia di vincere ed investire per crescere. Questa squadra è forte, ci possiamo togliere tante soddisfazioni e spero di poter giocare ogni gara vista la situazione derivata dal Covid e che tutto non si fermi come nella scorsa stagione.

Sono felice di ritrovare le mie amiche da Lia a Lucia ad Enrica e tanti dello staff. Sono a casa, anche perché poi ho ritrovato Massimo e Stefano Tagliazucchi con cui ho lavorato a Novara. Mi sembra di non esser mai andata via”