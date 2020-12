Gara podistica Trofeo Capraia e Limite rimandata al 2021

Domenica 13 dicembre si sarebbe dovuta svolgere la gara podistica competitiva "7° Trofeo Capraia e Limite - Memorial Beppe Cerone", che fin dalla sua prima edizione è sempre stata disputata la seconda domenica del mese di dicembre.

Pur non potendo realizzare l’evento sportivo l’Atletica Capraia e Limite e l’amministrazione comunale vogliono ricordare la figura di Giuseppe Cerone, a cui è intitolata la gara, scomparso prematuramente nel 2012: “ Vogliamo ricordare l’amico e podista, ottimo dipendente comunale e collaboratore per la costante, buonissima riuscita di tutte le gare organizzate e svolte a cura dell'Atletica Capraia e Limite. Giuseppe ci ha donato tanto ed ha trasmesso importanti valori sportivi a ciascuno di noi, il tempo passa ma il suo ricordo rimane indelebile”.

La società sportiva dell’Atletica Capraia e Limite, che aveva già annullato l’evento in base alle attuali disposizioni, adesso ha deciso di riprogrammarla direttamente per il prossimo anno proprio perché non è possibile procedere alla sua riorganizzazione a causa dell'emergenza sanitaria in corso dettata da Covid19.

Fonte: Ufficio stampa Comune Capraia e Limite e A.S.D. Atletica Capraia e Limite