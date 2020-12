Una voce per la scuola, progetto per i genitori in Toscana

Dare voce ai genitori: un bisogno più che mai attuale in un momento, come questo, in cui le famiglie sono soggette a pressioni di ogni tipo. Per fare ciò, il Forum delle associazioni di genitori nella scuola (Fo.R.A.G.S.) della Toscana, di recente ricostituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ha avviato un “Progetto Ascolto: Una voce per la scuola”, pensato per far sentire ai genitori che non sono soli, che esiste una rete all’interno della quale collocare le loro richieste e le loro proposte, in modo da rendere il più possibile lieve questo periodo che insieme ai nostri figli stiamo affrontando.

Un percorso che partirà lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 16,30, in una videoconferenza che coinvolgerà gli oltre 500 Presidenti dei Consigli d’istituto delle scuole statali e paritarie toscane. In quella occasione verrà presentato il “Progetto Ascolto”, con il quale in ogni scuola verranno sentiti i genitori tramite i loro rappresentanti d’istituto. A partire da gennaio 2021, in una serie di incontri provinciali, i Presidenti dei consigli d’istituto riporteranno al FoRAGS quanto emerso in sede di consultazione. E’ previsto un evento finale; verrà inoltre messo a disposizione un apposito form on line per raccogliere in modo sistematico i contributi di tutti coloro che vorranno partecipare.

“Con il contributo di tutti, vorremmo portare la voce dei genitori nelle sedi istituzionali –dichiara la coordinatrice Rita Manzani Di Goro- Questo è uno dei compiti per i quali i FoRAGS sono stati costituiti e ci sembra giusto metterlo a frutto particolarmente adesso che studenti e famiglie sono così sotto pressione. Ci rivolgiamo prioritariamente ai Presidenti dei consigli d’istituto, quali portavoce della loro comunità scolastica. Lo scopo che ci proponiamo è di far sì che, nella pratica, le scuole possano scoprire la risorsa costituita dai genitori. I genitori, dal canto loro, potranno verificare nei fatti l’utilità degli organi di rappresentanza”.

Un aspetto, per certi versi eccezionale, di questo progetto è il numero di Associazioni coinvolte nel Fo.R.A.G.S.: ben 10 dei più diversi orientamenti. Riunendosi sotto un unico logo, hanno voluto dimostrare come i genitori possano interagire in modo costruttivo con le autorità scolastiche e fra di loro -pur nelle diverse appartenenze- per un vero patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia.

E’ interessante citarle per esteso: A.Ge. Toscana - Associazione Italiana Genitori; A.Ge.S.C. - Associazione Genitori Scuole Cattoliche; C.G.D. - Coordinamento Genitori Democratici; F.A.E.S. - Associazione Famiglia e Scuola - Mo.I.G.E. - Movimento Italiano Genitori; AGEDO - Associazione di Genitori parenti amici di persone lesbiche gay bisex trans*+; CARE - Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete; Associazione Articolo 26; Associazione Generazione Famiglia; Associazione Famiglie Arcobaleno.

L’intero progetto beneficia del costruttivo apporto di contenuti e organizzativo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, cui vanno i più sentiti ringraziamenti.

Per informazioni: direzione-toscana@istruzione.it – 328 8424375 (Coordinatrice FoRAGS).