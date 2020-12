Attrezzature per incidenti donata ai vigili del fuoco di Lari

“La ricorrenza di Santa Barbara è un’occasione preziosa per ringraziare tutti i Vigili del Fuoco per l’operato che quotidianamente svolgono. – ha commentato il Sindaco Mirko Terreni – A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile farlo fisicamente, ma mi preme comunque sottolineare la mia vicinanza e come sia fondamentale, per quanto riguarda il nostro territorio, la presenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lari. Da oltre venti anni il Distaccamento rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio comunale ma quest’anno c’è una ragione in più per festeggiare.”

Lo scorso anno in questo periodo eravamo impegnati affinché fosse garantita l’operatività del Distaccamento di Lari, fermo a causa della mancanza di mezzi. Oggi non solo, grazie all’impegno di tutte le istituzioni locali e nazionali, il distaccamento di Lari è operativo ma si dota di nuova strumentazione per meglio garantire la sicurezza dei cittadini.

Ieri infatti è stata consegnata l’importante donazione da parte di Enrico Bendinelli, larigiano e Amministratore Unico della Genokar, di €20.000 all’Associazione 08 Lari Onlus –nata anni fa proprio in seno ai Volontari del Distaccamento – e con cui è stato acquistato un nuovo gruppo da taglio elettrico che verrà utilizzato direttamente dai Vigili del Fuoco di Lari.

Il gruppo da taglio è utilizzato per gestire ad esempio incidenti complessi su strada ed è composto da un insieme di attrezzature specifiche: divaricatore, cesoia, martinetto, kit di stabilizzazione - sistema che serve a tenere nella stessa posizione il mezzo incidentato - un airbag safe, cioè uno strumento che viene messo all'interno del veicolo - sul volante per la precisione - per evitare che durante le manovre di intervento l'airbag scoppi e ferisca chi si trova all'interno dell'abitacolo, e due schermi protettivi trasparenti per proteggere le persone coinvolte durante le manovre degli addetti al soccorso.

“Adesso il distaccamento è dotato di una strumentazione all'avanguardia ed estremamente importante per la gestione delle emergenze su strada e sono oltremodo contento perché grazie allo sblocco del parco mezzi questa donazione non rimarrà nel cassetto, ma sarà messa al servizio della nostra Comunità. – ha infine dichiarato il Sindaco – Ci tengo, come Primo Cittadino, a ringraziare quindi l’Ing. Enrico Bendinelli per questa generosa donazione. In occasione della ricorrenza del 4 dicembre, in cui si festeggia Santa Barbara Patrona dei Vigili del Fuoco, non poteva esserci notizia migliore.”

“Il dispositivo appena acquistato, grazie alla generosa donazione dell'azienda Genokar del Dott. Ing. Enrico Bendinelli, - ha commentato il presidente della 08Lari Onlus Stefano Donati - avrà un'importanza decisiva nella risoluzione degli incidenti stradali in cui il Distaccamento di Lari sarà impiegato a intervenire. Il materiale acquistato è stato consegnato proprio nel giorno di Santa Barbara, un segnale di speranza in questo periodo difficile per tutti. L'attrezzatura sarà operativa una volta concluse le operazioni di comodato d'uso al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e in via esclusiva sarà consegnata al Distaccamento Volontario di Lari alla presenza del Comandante VVF Provinciale di Pisa Ing. Nicola Ciannelli.”