20 libri toscani da regalare a Natale

Col Natale alle porte e con le Festività da passare chiusi in casa, non c'è niente di meglio di un libro. Avrete sicuramente amici o amiche oppure partner o familiari appassionati di lettura, o magari lo siete proprio voi. Se volete regalare e o regalarvi qualche buon libro per Natale, siete nel posto giusto.

Tra saggi, fumetti e romanzi, abbiamo scelto per voi venti libri. Sono tutti toscani, scritti da autori della nostra regione oppure ambientati in Toscana. Consigli per tutti i gusti, ma col Granducato come filo conduttore. E qualcuno (molti, a dire il vero) magari lo avete già notato su Leggerissimo. Eccovi i nostri consigli, in ordine alfabetico, basta scorrere la fotogallery qui sotto.

"Carlo Monni, balenando in burrasca" di Pilade Cantini, ed. Clichy - Il ritratto sentito di un grande artista toscano, dall'abile penna del sanminiatese Cantini. Si legge in poco tempo, ma serve per rivalutare o scoprire un bel personaggio della nostra regione.

"Chiudete le valigie, andiamo a Berlino" a cura di Marco Sabia, ed. Carmignani - Da Fucecchio alla finale Italia-Francia di Berlino con un camper, il viaggio sgangherato di quattro amici appassionati di pallone. Ci si diverte e ci si emoziona (e il ricavato va in beneficenza).

"Femminili singolari" di Vera Gheno, effequ - In un periodo in cui bisogna essere femministi, è bene cominciare dalle parole. Una riconsiderazione - e un uso consapevole - di queste è alla base del saggio di Vera Gheno, docente UniFi e già stimata traduttrice (cfr. "Settembre 1972" di Oravecz)

"Il cielo per ultimo" di Michele Cecchini, Bollati Boringhieri - La storia di un uomo, che può sembrare un uomo qualsiasi, e di una paternità particolare. Tra i colori e le voci di Livorno, Cecchini sa far ridere ma fa scendere anche qualche lacrima.

"Il colibrì" di Sandro Veronesi, La Nave di Teseo - Un tuffo nella vita di Marco Carrera: il rapporto con la moglie, quello con la figlia e poi la nipote, l'amore (platonico?) con una vecchia amica. Un romanzo moderno e potente in cui non manca nulla e che si legge d'un fiato.

"Il Palio di Siena" di Duccio Balestracci, ed. Laterza - Il sottotitolo dice 'una festa italiana', ma per forza di cose nel 2020 di feste non ce ne sono state. E allora è bene rituffarsi tra le atmosfere e la storia di piazza del Campo (e non solo) con questo prezioso volume.

"Isole minori" di Lorenza Pieri, edizioni e/o - Si può essere figlie minori su isole minori, testimoni di eventi apparentemente minori della storia. Con delicatezza e una punta di nostalgia, Lorenza Pieri ci regala una splendida storia dall'Isola del Giglio.

"La città azzurra" di Elena Marmugi, ed. Goalbook - Nell'anno in cui l'Empoli Fc spegne cento candeline, quale miglior modo per celebrarlo se non con un romanzo? Ci pensa l'empolese Elena Marmugi, con una storia che va dritta al cuore e trasuda 'empolesità'.

"La mia vita disegnata male" di Gipi, Coconino Press - Se si entra nel campo delle graphic novel, bisogna passare da questo classico imperdibile. Struggente, commovente, divertentissimo, psichedelico: una narrazione emozionante e perfetta.

"La scrittura non si insegna" di Vanni Santoni, minimum fax - Vanni Santoni è un grandissimo romanziere, ma è anche maestro di scrittura. Con poche dritte, ma non semplici, dà indicazioni preziose a aspiranti scrittori e scrittrici. È anche una bella fucina di consigli letterali.

"La vita amara" di Nada Parri, ed. Ibiskos Risolo - Nada Parri è stata una donna che ha vissuto molte vite. La conosciamo come sindaco di Cerreto Guidi, ma è stata anche partigiana e lo ha raccontato in questo suo bel libro di memorie.

"Le case del malcontento" di Sacha Naspini, edizioni e/o - Uno dei libri toscani più pazzi. Un romanzo corale a più voci - quasi tutte con venature dialettali maremmane - sul paesino de Le Case, un borgo che sembra tranquillo ma rivela storie cupe e gotiche da non perdere.

"Le isole di Norman" di Veronica Galletta, ed. Italo Svevo - La storia segue l'adolescente Elena a Ortigia, l'isola di Siracusa. La scomparsa della madre che va via di casa è il motore che dà forza al romanzo, evocativo e avvolgente. Galletta, livornese d'adozione, ha vinto il Campiello Opera Prima.

"Mia madre non lo deve sapere" di Chiara Francini, ed. Rizzoli - Conosciamo Chiara Francini come attrice, ma è anche una scrittrice di prim'ordine. In questo romanzo tira fuori una scrittura delicata e appassionata per raccontare la storia di una ragazza con due papà. Un libro attuale, dolce e ruvido al tempo stesso.

"Noi credevamo" di Anna Banti, ed. Mondadori - Il Risorgimento visto dagli occhi di don Domenico Lopresti, repubblicano calabrese: la spedizione coi Mille, le asperità del carcere, la clandestinità e altro ancora. Un bell'affresco divenuto anche un film interessante.

"P(r)eso di mira" di Francesco Baggiani, ed. Clichy - Grasso è bello? Perché chi è grasso viene discriminato? Chi è grasso è davvero pigro o è uno stereotipo? Queste e altre domande sono al centro del saggio di Baggiani. Un libro per riflettere, in un momento in cui diamo per scontate troppe cose.

"Se fosse un giorno sarebbe giovedì" di Daniela Donatella Pieruccini, ed. L'erudita - Siciliana, ma residente da tantissimo tempo a Viareggio, Pieruccini ha dato alle stampe un'interessante raccolta di racconti: i protagonisti si trovano a ripercorrere snodi significativi della propria vita, che siano gioiosi o dolorosi. Da leggere.

"Stai sempre a bere" di Camilla Rigatti, ed. Nulla Die - Un altro libro di racconti, stavolta con un filo conduttore: il vino, dal Syrah al Trebbiano al vino del cartone. I giovani protagonisti si trovano di fronte situazioni disparate tra separazioni, malattie, amicizie e non solo. Piccolo e consigliato.

"Valdarno post nucleare" di Luca Gini, ed. Bibliotheka - Due amici partono da Empoli e arrivano a Livorno per salvare la Toscana in uno scenario post-apocalittico. Il sottotitolo dice tutto: "un romanzo distopico ambientato in Toscana". Vale la pena, fidatevi.