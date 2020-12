Amaretto d'oro, nel 2020 a Santa Croce vincono tutti

Non c'è un solo vincitore, sono tutti vincitori. Nel 2020 a Santa Croce sull'Arno tutti gli amarettai ricevono l'Amaretto d'Oro, il premio più ambito per la specialità del comune della Zona del Cuoio. Ogni 8 dicembre è tradizione celebrare il prodotto santacrocese ma per via del Coronavirus la Festa si è tenuta a distanza.

Nessuna giuria, nessuna prova di assaggio, ma ben sei vincitori: Caffetteria Giannini, Panificio Freschi, Panificio Il Fornaretto, Pasticceria caffetteria Loriana Betti, Panificio e pasticceria Santa Cruz, Enoteca pasticceria Vacchetta. Tutti esporranno l'Amaretto d'Oro a turno nei prossimi mesi.

Il premio è realizzato dalla Gioielleria Baroni, ma Andrea Nesti e Sara Giani hanno deciso di fare anche altro: un bracciale coi colori di Santa Croce - il bianco e il rosso - e il nome di ogni amarettaio. "Così celebriamo il nostro dolcetto più caro" è il commento del sindaco Giulia Deidda.

Sempre Deidda: "Ci manca vederci, ridere insieme, abbracciarci, ma è bello pensare che siamo riusciti a portare comunque avanti una tradizione. Potrete ammirare l'amaretto d'oro in tutti i negozi degli amarettai nel giro dei prossimi mesi. Lo esporranno a turno. Un motivo in più per andare a far visita a tutti loro, e sostenere le nostre eccellenti attività".