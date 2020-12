Anche a Figline e Incisa riaprono le biblioteche

Apertura fissata domattina alle 9 per le biblioteche di Figline e di Incisa, che in conseguenza dell’ultimo DPCM possono riaprire anche le sale lettura, ma solo su prenotazione chiamando lo 0559125291 per Figline e lo 0559125445 per Incisa.

Resterà attivo anche il prestito di libri e dvd con consegna a domicilio, grazie alla collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio Don Bosco. Anche in questo caso servirà la prenotazione telefonica dal martedì al sabato oppure inviare una mail a biblioteca.ficino@comunefiv.it (Figline) oppure biblioteca.rovai@comunefiv.it (Incisa); le consegne saranno invece effettuate il martedì pomeriggio e il giovedì mattina.

In questo periodo di chiusura al pubblico il personale delle biblioteche ha comunque lavorato ad una revisione ed un riordino complessivo del patrimonio documentario, che permetterà una migliore consultazione da parte degli utenti.

L’orario delle biblioteche comunali torna quindi il seguente: lunedì 15-19, martedì-venerdì 9-13 e 15-19, sabato 9-13. Per i pomeriggi di giovedì 24 e 31 dicembre è prevista la chiusura pomeridiana.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa