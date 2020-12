Oggi 8 dicembre nel centro storico di Prato sarà attiva la Stazione Mobile del Comando Compagnia Carabinieri.

Si tratta di un presidio mobile di prossimità che sarà attivo per tutto il giorno e che garantirà ai cittadini pratesi, oltre che l’interfaccia diretto con le forze dell’ordine per ogni necessità operativa, anche per soddisfare la costante e crescente richiesta di informazioni specificatamente legate all’attuale emergenza Covid 19.