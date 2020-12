Cambiamenti climatici, seminario online con Rotary

I club Rotary di Castelfranco di sotto Valdarno inferiore, Empoli, San Miniato, Fucecchio–Santa Croce S/A, Cascina–Monti pisani e il Rotaract di Empoli hanno dato vita sabato 5 Dicembre ad un seminario online sui cambiamenti climatici. L’evento ha visto come relatore il Prof. Giovanni Zanchetta del Dipartimento di Scienza della terra dell’Università di Pisa.

La relazione ha posto in evidenza come i cambiamenti climatici non siano destinati a scomparire nel giro di poco tempo, ma condizioneranno la vita dell’uomo per i tempi a venire. Il relatore ha evidenziato come lo studio di ciò che è avvenuto nel passato può confermare e chiarire l’attuale riscaldamento climatico e le sue origini, in larga parte collegate ad un ampio utilizzo dei combustibili fossili.

L’intervento del relatore ha preso spunto da un recente studio internazionale volto a ricostruire il clima al tempo del famoso miracolo di San Frediano con la deviazione del fiume Serchio nel secolo VI d.c. . Tale studio è fondato sulle analisi di concrezioni di gotta dalle quali è stato possibile comprendere come i cambiamenti climatici siano frequenti nella storia dell’umanità e che l’attuale situazione di riscaldamento del clima potrebbe rappresentare l’inizio di una futura situazione dagli effetti oggi imprevedibili.

Al termine della esposizione del Prof. Zanchetta ha fatto seguito una interessante conversazione durante la quale numerosi partecipanti al seminario hanno voluto rivolgere domande ed esprimere considerazioni al Relatore.

I Presidenti dei Club presenti, Daniele Campani, Manica de Crescenzo, Silvia Boldrini, Luca Bartali, Simone Lepori, Edoardo Soldaini e l’Assistente del Governatore del Distretto 2071 Andrea Petralli, hanno ringraziato il relatore per aver svolto l’impegnativo e interessante tema con estrema chiarezza espositiva suscitando un forte coinvolgimento nei partecipanti.

Fonte: Ufficio Stampa