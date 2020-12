Se ne andava a spasso per Scandicci con coltelli da cucina e taglierino, per questo è stato denunciato. Nella serata di ieri, lunedì 7 dicembre, in piazza della Resistenza un 50enne è finito nel mirino dei carabinieri. L'uomo, di origini etiopi, è stato trovato in possesso di due coltelli da cucina e di un taglierino con lama estraibile. I militari lo hanno denunciato per porto ingiustificato di armi atte a offendere. Le armi sono state sequestrate.