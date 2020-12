Navi bloccate al largo della Cina, Salvetti impegnato per affrontare l'emergenza

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti con il Sindaco di Napoli De Magistris e altri rappresentanti di città costiere si sono riuniti in una videoconferenza per affrontare l'emergenza degli equipaggi delle navi italiane Lembo e Mba, bloccate da mesi in rada al largo della Cina.

Il capitano della motonave Antonella Lembo è il livornese Gabriele Padovan, imbarcato ormai da più di un anno senza mai rientrare a Livorno, dove vive ed ha famiglia.

A bordo della Antonella Lembo ci sono 14 persone: 7 italiane con ruoli dirigenziali, tra cui il livornese Padovan e 7 marittimi di nazionalità filippina.

Le due navi sono bloccate in seguito a controversie commerciali tra Australia e Cina, complicate anche dalla pandemia.

Dall'incontro è scaturita la volontà di realizzare un documento comune per sostenere i marittimi e chiedere un impegno puntuale delle autorità competenti (Ministero degli Esteri e Capitaneria di Porto) affinché si possa trovare una soluzione in tempi brevi.

Le autorità cinesi, dal canto loro, fanno sapere che le condizioni dei marittimi sono buone e non destano preoccupazioni.

Durante l’incontro è stato anche registrato un video messaggio per far sentire la vicinanza della città ai marittimi e alle famiglie.

“L'incontro con i sindaci delle città dei marittimi coinvolti – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – è stato importante per capire la situazione in cui si trovano da mesi le due navi mercantili italiane e per realizzare un documento comune di sostegno. Spero che la vicenda si concluda al più presto affinché queste persone possano rientrare in Italia dai propri familiari. E' importante far sentire la vicinanza delle autorità e comunicare agli equipaggi le trattative in corso per trovare una soluzione. Ho avuto uno scambio di messaggi con il capitano Gabriele Padovan, al quale ho confermato la vicinanza della città e la mia disponibilità a collaborare per trovare una soluzione”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa