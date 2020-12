Alla vista dei carabinieri, nasconde ovuli di cocaina: arrestato

Un nuovo arresto per droga è avvenuto a Firenze. In via Alamanni i carabinieri hanno notato un giovane che, alla vista dei militari, si è nascosto qualcosa nelle parti posteriori. Sospettando che avesse in mano alcuni ovuli di cocaina, hanno controllato l'uomo e lo hanno trovato in possesso di 310 euro.

Il giovane, 27enne di origini nigeriane, è stato potato a Torregalli. La radiografia ha mostrato che aveva nascosto dentro di sé due ovuli per 22 grammi di eroina. Per questo è stato arrestato e si trova adesso a Sollicciano.