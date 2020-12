Palio dei Barchini 2021, le contrade firmano la partecipazione

“Il Palio dei Barchini con le Ruote si farà”. È questa l’ottimistica prospettiva che si è presentata questa mattina in Comune a Castelfranco di Sotto, in occasione della firma dei presidenti delle contrade per la partecipazione al Palio.

“Si farà” è più un augurio che una certezza, in base all’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha frenato il Palio 2020, ma che gli organizzatori e la città sperano di poter effettuare per l’anno che verrà. C’è già anche una data in cui i barchini sfrecceranno sul percorso di Castelfranco, ovvero il 13 giugno 2021.

Presenti nella sala consiliare del Comune il sindaco Gabriele Toti, il presidente del Comitato Palio Paolo Nuti e i presidenti delle quattro contrade che, con tutte le accortezze anti coronavirus, hanno preso in carico la probabile gara.

Un anno senza palio per gli affezionati, una tradizione dal 1987 che non ha potuto verificarsi il 15 giugno 2020, data in cui ci sarebbe stata la 34esima edizione tra corsa e sfilate in costume. Ma la volontà espressa oggi è proprio quella di guardare al futuro, con la speranza di poter tornare a fare il tifo per le quattro contrade: San Michele in Caprugnana, San Bartolomeo a Paterno, San Pietro a Vigesimo e San Martino in Catiana.

“Pensare oggi al 13 giugno 2021 vuol dire lanciare anche un messaggio di attenzione, speranza e ripartenza" - ha detto il primo cittadino Toti-. Nonostante il momento immerso nella pandemia e nonostante tutte le misure da osservare, “c’è la volontà di ripartire, di affrontare nuovamente un’estate nel quale le manifestazioni potranno essere al centro del nostro stare insieme. Il Palio dei Barchini, manifestazione principale di Castelfranco di Sotto, è sicuramente un indice importante di questo segnale. Dobbiamo comportarci tutti i giorni con delle restrizioni necessarie per impedire il diffondersi della pandemia ma pensare anche a quello che sarà il nostro futuro, recuperare le tradizioni più belle che danno il senso di appartenenza e socializzazione".

Dopo la firma del documento col quale le contrade hanno preso l’impegno di gareggiare il Palio 2021 e di attenersi alle regole dell’associazione, "il prossimo appuntamento sarà verso la fine di aprile, con la benedizione delle bandiere” - ha aggiunto Paolo Nuti, presidente del Comitato Palio-. Emergenza sanitaria permettendo “verrà organizzata una cena medievale, dove sarà ripetuto il giuramento di fronte alla popolazione di Castelfranco di Sotto”.

Una visione ottimistica lanciata agli affezionati in un giorno di festa, l’8 dicembre. Durante l'attesa del ritorno in strada dei cittadini e dei mesi estivi, con l'appuntamento degli amati barchini con le ruote, Castelfranco espone le bandiere delle quattro contrade colorando le vie del centro per prepararsi ad una nuova stagione.

