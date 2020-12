Il regalo sospeso, molte adesioni a Greve in Chianti

All’iniziativa messa in piedi dal Comune di Greve in Chianti durante il periodo natalizio, Il regalo sospeso, volta ad offrire un pacco dono alle famiglie e ai bambini che vivono in situazione di difficoltà, hanno già risposto in tanti tra gli esercenti coinvolti e invitati con una lettera ad aderire il progetto.

Ad oggi i negozi che hanno dato disponibilità, prevalentemente con articoli per bambini e ragazzi, sono Millepiedi (Strada), Attaccabottone (Greve), Night and Day (Greve), New Grog Shop (Greve), La Formicola (Greve), Snoopy (Greve), Farmacia Stecchi (Greve e Lucolena), Farmacia Rosini (Strada). Il progetto è aperto al coinvolgimento degli esercizi commerciali interessati dall’iniziativa. Chiunque fosse interessato può scrivere a: botteghedellasalute.greve@gmail.com.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa