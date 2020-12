Ristorante Centrale di Montecatini Terme dona mille pasti a persone in difficoltà

A Montecatini c’è un ristorante che sta lavorando a pieno ritmo: il ristorante Centrale di Piazza del Popolo. Infatti, il locale, oltre a fornire servizio da asporto e domicilio per i clienti abituali, qui si preparano parti confezionati per le persone e famiglie in difficoltà, in seguito alle conseguenze della pandemia del Covid-19.

Il ristorante Centrale di Montecatini Terme ha infatti donato, ad oggi, in totale mille pasti. Un primo piatto, un secondo con contorno ed una bottiglietta d’acqua completamente gratuiti per chi, causa Covid, si trova in gravi problemi economici. Il “Centrale” non è nuovo a queste iniziative di generosità. Ha cominciato a marzo scorso “adottando” circa 40 anziani soli che non riuscivano, anche per paura del contagio, neppure più ad uscire di casa per fare la spesa. Simpatici “nonnini” che hanno trovato nei dipendenti e nello staff del Centrale una famiglia. Qualcuno ha continuato a passare a prendere il pranzo gratis anche dopo.

«C’è stata una signora – dichiara la proprietaria, Ina Frumos – che proprio la scorsa settimana ha portato un regalo al cuoco per il suo compleanno. Per lei che da marzo tutti i giorni passa a prendere il pranzo noi siamo diventati il suo punto di riferimento, la sua famiglia».

Molti dei 45 dipendenti del Ristorante Centrale si sono offerti volontari per confezionare e preparare i pasti per chi realmente ha bisogno.

«Il nostro ristorante – continua Ina Frumos – vuole essere un aiuto alla comunità di Montecatini in un momento di estrema difficoltà sia per intere famiglie che per tante persone che, prima del Coronavirus, vivevano una vita normale ed all’improvviso si sono ritrovate senza lavoro oppure in cassa integrazione, con gli stipendi dimezzati. Sono tante le persone che in poco tempo hanno dovuto modificare il tenore di vita. Ed è per tutti loro che noi vogliamo essere presenti con quello che possiamo».

«Si tratta di pasti caldi e molto nutrienti composti da una pasta al ragù, al pomodoro, all’arrabbiata a scelta ed un secondo di carne, bianca o rossa, contorno di verdura o patatine ed una bottiglia d’acqua. Il nostro tipico pranzo da “lavoro” che ancora proponiamo ai clienti nel menù da asporto».

In tanti che si sono avvicinati al locale non senza vergogna. «C’è chi non ha il coraggio di chiederci un piatto, li capiamo. Quando una persona, all’improvviso, si ritrova in difficoltà anche a fare la spesa, ci può essere timore a chiedere aiuto. Ma noi ci siamo e sono disponibili anche gli assistenti sociali del Comune».

Tanti pasti giornalieri sono infatti destinati alla lista preparata dai servizi sociali che hanno in carico molte famiglie in difficoltà e che indicano al ristorante Centrale la quantità dei pasti necessari. Il ristorante Centrale resta, in questo periodo, è comunque anche aperto con il servizio da asporto per i clienti abituali e a pieno ritmo prepara pasti confezionati per i bisognosi. Sperando anche nella collaborazione dei fornitori.

«Mi auguro – conclude Frumos – che i fornitori di prodotti non ci lascino soli in questa nostra avventura benefica, ma che ci possano donare materie prime. Tutto fa, tutto è importante. E l’unione fa la forza».

Anche dal palazzo comunale arrivano parole di elogio per questa iniziativa. «In un momento così difficile – commenta il sindaco Luca Baroncini – è positivo che ci siano attività che di loro iniziativa aiutano i bisognosi»

