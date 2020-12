Roncalli, il progetto 'Fablab in classroom' al Maker Faire Rome 2020

Grande soddisfazione tra i docenti e gli studenti delle classi IV A e B Meccanica dell’IIS Roncalli di Poggibonsi per il superamento della selezione del bando Maker Faire Rome 2020 con il progetto “Fablab in classroom”, coordinato dal referente Prof. Giuseppe Salerno, che verrà presentato al più importante evento europeo sull’ innovazione, in modalità digitale tra il 10 e il 13 dicembre.

“Un’occasione importante per i nostri studenti e una vetrina importante per il nostro indirizzo del settore Tecnologico Meccanica e Meccatronica che si conferma, in coerenza con la vision e la mission dell'IIS Roncalli, come un corso dove la didattica teorica e quella laboratoriale si integrano in maniera complementare dando ai nostri studenti una formazione completa. - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Alla fine del percorso di studi gli studenti potranno infatti proseguire con i percorsi universitari o post diploma o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, il tasso di occupazione tra i nostri diplomati è infatti molto soddisfacente.”

ll fablab rappresenta il nuovo modello di laboratorio tecnologico in cui le persone imparano a costruire i propri oggetti personali attraverso l’uso delle tecnologie e delle competenze messe in condivisione e attraverso le risorse Open. Neil Gershenfeld ha avviato questo percorso nel 2005 e ad oggi esiste in Italia una fitta rete di laboratori di fabbricazione digitale ben incastonata nel sistema produttivo. L’idea nuova e avveniristica del “Fablab in classroom” vuole mettere a disposizione degli studenti “nativi digitali” un nuovo modo di fare didattica con l’utilizzo delle stampanti 3d oramai usate anche per la realizzazione di parti dei ventilatori polmonari quando hanno iniziato a scarseggiare. Il progetto è la naturale prosecuzione di un percorso avviato lo scorso anno che ha portato al montaggio di una stampante 3d OpenSource in presenza, svolto e documentato nel mese di febbraio 2020, alla realizzazione di dosatori per igienizzante realizzati con la stampante 3d, alla realizzazione di un prototipo a distanza durante il periodo del lockdown.

Fonte: Ufficio Stampa