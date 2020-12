Ruba portafogli a un 18enne: arrestato a Novoli

Il furto di un portafogli nella zona di Novoli (Firenze) ha portato all'arresto di un 32enne di origini marocchine. Vittima un 18enne che stava prelevando da un bancomat in via di Novoli. Il giovane è stato avvicinato da due persone che gli hanno chiesto delle sigarette, ma, di fronte al 'no' del 18enne, gli hanno messo le mani addosso prima di fuggire.

Al rientro a casa la vittima si è accorta di non avere più il portafogli, custodito nel giubbotto. Tornato sul luogo dell'incontro coi due, ha chiamato i carabinieri descrivendo i presunti autori. Proprio i militari hanno scorso uno dei ladri alla fermata della tramvia Università. Si trattava del 32enne, intento a comprare dei biglietti.

I carabinieri lo hanno fermato e trovato con tre carte di credito e 40 euro, ovvero il contenuto del portafogli del 18enne. Quest'ultimo, arrivato alla fermata, ha riconosciuto il 32enne come autore del furto.