Vanno a sciare nonostante i divieti, multati 10 giovani all'Abetone

Sono andati a sciare nonostante le limitazioni anti-Covid e sebbene gli impianti sciistici siano chiusi. Dieci giovanissimi provenienti dalla Lucchesia e dal Fiorentino sono stati multati. Sono state elevate dai carabinieri pure contravvenzioni per circa 4mila euro.

I militari dell'Abetone si è imbattuta in alcuni ventenni di Lucca che, in iena tenuta da sci a Val Buia, stavano sciando con lo snowboard. Sono stati fermati e identificati. I giovani non hanno saputo dare una motivazione consona alla loro presenza in montagna, se non se non quella che erano anni che non vi era una neve così bella all’Abetone e quindi non potevano perdere l’occasione di venire a sciare.

Poco dopo, sempre all'Abetone, altre quattro persone della provincia di Firenze sono state fermate nel centro del comune appenninico. Hanno tentato di giustificare la loro presenza, dicendo di dover acquistare indumenti sportivi presso i negozi locali: peccato che fossero già vestiti con tute da sci e che sul bagagliaio avessero sci e tavole di snowboard pronti all’uso.