Spaccata a Prato, i carabinieri sorprendono il ladro e lo arrestano

Un 29enne è stato arrestato a Prato verso le 3 di oggi, martedì 8 dicembre. Il giovane, di origini pakistane, è stato sorpreso a rubare in un ristorante di via Marini.

I carabinieri hanno visto la vetrina del locale in frantumi, inoltre un vicino aveva sentito il rumore dello scasso. All'interno i militari hanno notato il 29enne, che stava cercando di nascondersi. Voleva rubare più possibile per poi fuggire: aveva con sé delle buste già piene di roba.

Per la spaccata aveva invece utilizzato una grossa pianta in un vaso di terracotta, presente fuori dal ristorante. Ha provato a opporre resistenza ai carabinieri, addirittura minacciandoli, ma i militari lo hanno messo in manette.