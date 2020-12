Targa per Idy Diene su Ponte Vespucci, raggiunte più di mille firme

La targa di Idy Diene realizzata dal Comune di Firenze sia collocata su Ponte Vespucci, come votato per ben due volte dal Consiglio comunale di Palazzo Vecchio.



Lo chiede un ampio gruppo di realtà associative e sindacali, a cui sono aggiunte oltre mille firme in meno di una settimana, di cui più di 600 del solo Comune di Firenze, a cui si aggiungono quelle dei territori della provincia e delle aree limitrofe.



Si tratta di una risposta che attesta l'urgenza di un'azione che deve essere compiuta prima di marzo 2021. La Giunta ci ha detto che sta aspettando una risposta da parte della Prefettura.



Vogliamo ricordare che non si sta chiedendo di intitolare una via o un luogo toponomastico. Si tratta di un dovuto gesto di riconoscimento politico e istituzionale di un episodio che ha macchiato la nostra città, antifascista e antirazzista.



Da ormai anni si attende invano. Ora è il momento di dare risposte concrete, con un gesto a suo modo molto semplice.



Rinnoviamo anche pubblicamente la richiesta alla Giunta di confrontarsi con noi, anche telematicamente, al fine di poter condividere le modalità di consegna delle firme prima di Natala alla nuova Prefetta di Firenze. Non si tratta di alimentare uno scontro tra realtà pubbliche e neanche di una polemica politica.



Specialmente in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo è fondamentale trovare forme di democrazia e di condivisione anche fuori dalle istituzioni. Per questo sosteniamo con convinzione questa iniziativa di raccolta firme e salutiamo con grande attenzione il superamento delle mille sottoscrizioni.



Ricordiamo che per firmare basta seguire questo link: https://www.firenzesolidale.it/la-targa-del-comune-di-firenze-per-idy-diene-su-ponte-vespucci/.

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune