Due milioni di euro per Enti Fieristici, FdI: "E ai piccoli chi pensa?”

Il Consiglio regionale stanzia due milioni di euro per gli enti fieristici dimenticando artigiani e piccoli commercianti. Respinto un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che mirava a dare “ossigeno” anche ai piccoli artigiani che animano le fiere toscane.

“La Sinistra corre in aiuto dei grandi enti e soggetti e dimentica artigiani e piccoli commercianti che animano le fiere toscane. Dopo Toscana Aeroporti, Maggio Musicale, Fondazione Toscana Cultura adesso anche gli Enti Fieristici riceveranno due milioni di euro, mentre gli ultimi, per il Pd, sono destinati a rimanere ultimi -dichiara in una nota il Gruppo di Fratelli d'Italia con i consiglieri Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri- E’ stato respinto il nostro ordine del giorno che puntava a dare contributi a chi è stato escluso dagli indennizzi del Governo. Si tratta di una grave mancanza di sensibilità nei confronti di quei piccoli soggetti, in particolare ditte artigiane a carattere familiare, che hanno visto quasi azzerarsi il proprio fatturato, che spesso coincide con il reddito familiare”.

Fonte: Ufficio Stampa