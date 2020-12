La gravidanza non va in lockdown, proseguono gli incontri sul web di accompagnamento alla nascita

Si intitola La gravidanza non va in lockdown ed è il nuovo progetto del Comune di Lastra a Signa dedicato alle neo mamme in attesa per parlare di gravidanza, allattamento, percorso nascita, parto, dopo parto e vaccinazioni. Gli incontri on line di accompagnamento alla nascita, da seguire in diretta sui canali social ufficiali del Comune, Facebook e YouTube, sono già partiti lo scorso 4 dicembre e proseguiranno venerdì 11 dicembre alle 16.30 quando sarà affrontato il tema del “Percorso nascita nel nostro territorio. La gravidanza e il parto, assistenza personalizzata in base al rischio (fisiologia e patologia)” con gli interventi dell’ostetrica Daniela Rossini, della ginecologa Valeria Dubini e della pediatra Francesca Gola. Infine l’ultimo appuntamento sarà il 18 dicembre alle 16.30 con l’iniziativa sul tema “Il dopo parto, sostegno alla genitorialità e all'allattamento e vaccinazioni”, con gli interventi della ginecologa Valeria Dubini, della pediatra Francesca Gola e dell’ostetrica Daniela Rossini. Per ogni appuntamento sarà possibile porre domande scrivendo alla mail ufficiostampa@comune.lastra-a-signa.fi.it entro il giorno precedente di ogni incontro oppure scrivendo direttamente nei commenti sulla diretta dei due canali social. L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Usl Toscana Centro e della Sds Zona Fiorentina Nord Ovest.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa