Riaprono al pubblico le biblioteche comunali di Livorno, ma su prenotazione

Da venerdì 11 dicembre le biblioteche comunali riaprono al pubblico, nei consueti orari, ma su prenotazione e nel rispetto della normativa Covid-19.

Ritornerà in presenza anche il servizio di supporto compiti in presenza alla biblioteca Stenone.

L’accesso alle sale studio e alla sala consultazione sarà come detto possibile su appuntamento, così come l’accesso al bancone della biblioteca per prestiti e restituzione di materiali.

Si potrà prenotare la propria postazione di studio secondo le fasce orarie: 8.30-14.00 e 14.30 -19.30, dal lunedì al sabato mattina.

Per prenotazioni e informazioni chiamare:

Bottini dell'Olio: 0586 824552 oppure 0586 824553

Villa Fabbricotti: 0586 824511

Villa Maria: 0586 219265

Emeroteca Via del Toro 0586

Biblioteca dei Ragazzi: 0586 824524

Biblioteca Stenone : 0586/440524

Gli orari di apertura:

Villa Fabbricotti, Emeroteca, Villa Maria

dal lunedì al venerdì 8:30-14:00 ; 14:30-19:30 – sabato 8:30-14:00

Bottini dell'Olio lunedì al sabato 8:30-14:00 ; 14:30-19:30

domenica dalle ore 10:00 alle 19:00

Biblioteca dei Ragazzi dal lunedì al sabato 14:30-18:00

Biblioteca Stenone lunedì mercoledì e venerdì 16:00-19:00

Presso Stenone riprende inoltre il supporto ai compiti scolastici in presenza, martedì e giovedì orario 15.00-19.00, dopo un intervallo nel quale il servizio è stato spostato in digitale con l’utilizzo della piattaforma Google Meet.

Considerata l’importanza del progetto e la grande partecipazione da parte dei bambini e delle bambine del quartiere e non solo, il Comune di Livorno, soggetto promotore dell’iniziativa in collaborazione con la cooperativa Itinera, ha deciso di garantire di nuovo il servizio in presenza, previo appuntamento. Gli incontri con i ragazzi saranno organizzati ogni 50 minuti / 1 ora al massimo per 1 o 2 ragazzi in contemporanea

Nei festivi 8, 25, 26, 27 dicembre e 1, 6 gennaio tutte le strutture bibliotecarie saranno chiuse al pubblico.

I giorni 24 e 31 dicembre verrà effettuato orario di apertura antimeridiano 8,30- 13,30

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa