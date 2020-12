Servizio di Continuità Assistenziale, nuovo numero di telefono per la l'area fiorentina sud est

A partire da oggi, con l'avvio del Numero Unico per l'Emergenza 112, per alcuni territori dell'area fiorentina sud est, cambia la modalità di attivazione del Servizio di Continuità Assistenziale. E' possibile infatti contattare la guardia medica digitando il numero 055 227677433.

In particolare si tratta dei seguenti Comuni: Bagno a Ripoli, Barberino val d'Elsa, Barberino-Tavarnelle, Dicomano, Figline-Incisa val d'Arno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano val di Pesa, San Godenzo.

Fino a ieri in questi comuni si accedeva direttamente al servizio tramite 118, per il quale la centrale di Firenze-Prato operava l'attività di ricezione anche per queste tipologie di chiamate.

Restano invariate le modalità dì attivazione, già note, del servizio di continuità assistenziale per gli altri comuni della Provincia di Firenze.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa