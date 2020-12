Sib-Confcommercio, donati camici per operatori sanitari al reparto Malattie infettive dell'ospedale Cisanello

Dal Litorale pisano arriva un doppio gesto di solidarietà per dare una mano a chi, ogni giorno, combatte in prima linea contro il Covid-19. Il Sib (Sindacato Italiano Balneari) e Confcommercio Provincia di Pisa hanno donato alla Pubblica assistenza del Litorale pisano 20 camici destinati agli operatori sanitari impiegati contro l'emergenza Covid, e devoluto il ricavato del Silent Concert tenutosi in estate a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, al reparto Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana di Cisanello.

“Due piccoli contributi che vogliono testimoniare tutta la nostra vicinanza a medici, infermieri e operatori che si trovano in prima persona a contrastare l'emergenza sanitaria con impegno e sacrificio” spiega Fabrizio Fontani del Sib-Confcommercio Provincia di Pisa. “Sappiamo che si tratta di una goccia nel mare in un contesto di emergenza sanitaria ed economica inedito e straordinario, ma ci tenevamo a dimostrare la grande ammirazione che proviamo per tutte quelle persone che mettono a repentaglio la loro stessa salute contro questo virus che ha stravolto le nostre esistenze. Il contributo è frutto di un percorso condiviso con il Comune di Pisa, in particolare con l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini e l'assessore alle Politiche Sociali Gianna Gambaccini, che ringraziamo per il supporto e la disponibilità”.

“I camici sono stati consegnati alla Pubblica assistenza del Litorale pisano” specifica Fontani “e corrispondono a tutti i requisiti richiesti ai dispositivi di protezione per garantire la salute e la sicurezza degli operatori”.

Un contributo economico è destinato invece al reparto Malattie infettive dell'ospedale Cisanello di Pisa. “Abbiamo devoluto l'intero ricavato delle tre serate del Silent Concert organizzate nei mesi di giugno, luglio e agosto a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Un evento che ha visto protagoniste le più belle canzoni della musica italiana, ascoltate nei luoghi più suggestivi del Litorale nel rispetto delle distanze di sicurezza. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato contribuendo a questa iniziativa che ha unito musica e solidarietà”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa