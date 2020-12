SMSBiblio, ripreso il servizio prestito e restituzione solo su prenotazione

Ha riaperto al pubblico da qualche giorno la Biblioteca comunale SMS Biblio. Attualmente sono attivi il servizio di prestito e restituzione ma solo su prenotazione.

Per la restituzione del materiale librario è necessario prendere appuntamento tramite prenotazione telefonica al numero 050.8669200 o mail al smsb.prestito@comune.pisa.it. La restituzione avverrà secondo le procedure indicate all’esterno della biblioteca.

Per le richieste dei libri da prenotare per il prestito, l’utente può inviare una mail a smsb.prestito@comune.pisa.it o accedere al catalogo bibliolandia. In caso di impossibilità di usare internet può prenotare telefonando al 050.8669200. Una volta prenotato e ricevuta la notifica (via mail o sms) di “pronto al prestito” è comunque obbligatorio prendere appuntamento telefonico o tramite mail.

Gli orari di apertura della SMSBiblio sono i seguenti: lunedì 9,30-13,00; martedì 9,30-13,00 e 14,00- 16,30; mercoledì 9,30-13,00; giovedì 9,30-13,00 e 14,00- 16,30; venerdì 9,30-13.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa