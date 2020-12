Terremoto Mugello, Tozzi (Lega): "Cittadini aspettano risarcimenti"

“Decine di famiglie barberinesi, a un anno dal terremoto nel Mugello, sono ancora fuori dalle loro case. Queste famiglie non sono certo state ad aspettare la manna dal cielo ma, anzi, si sono rimboccate subito le maniche, dando fondo alle loro energie e ai loro averi per rialzarsi e ricostruire le loro abitazioni. Per questo, le promesse di ristoro fatte loro a suo tempo dalle istituzioni vanno onorate quanto prima, sebbene si sia già in grave ritardo". E' quanto dichiara la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, eletta in provincia di Firenze, dopo la visita del governatore Giani a Barberino di Mugello, nei luoghi del sisma.

“Stamani Giani si è limitato a una passerella, non ha dato alcun cronoprogramma né ha in alcun modo rassicurato le tante famiglie che ancora aspettano di rientrare nelle loro abitazioni – dichiara Tozzi -. Il governatore ha detto che 'il capitolo risarcimenti si potrà presto chiudere in qualche modo'. E' questo il modo di parlare di un decisore politico? Quanta indeterminatezza in una sola frase! Che significa 'presto'? Quando arriveranno i contributi nazionali promessi? Come verranno distribuiti? E che significa 'in qualche modo'?”.

“Purtroppo, mi pare di capire che su questi risarcimenti nessuno abbia certezze. Di sicuro non ce l'hanno i mugellani e temo non l'abbia neppure il governatore, alle prese con la sua solita raffica di annunci vaghi e promesse da libro dei sogni” conclude Tozzi.

