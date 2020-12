Auguri speciali a Livorno: Francesca Bertini compie 101 anni

Un altro compleanno ultracentenario per Francesca Bertini, la nonna livornese che oggi, giovedì 10 dicembre, ha festeggiato 101 anni.

Francesca è nata il 10 dicembre 1919 a Genova, per poi trasferirsi due anni dopo a Livorno, dove successivamente ha sempre abitato.

È sempre stata una donna molto in gamba ed è ancora lucidissima e interessata a tutto: è una grande tifosa del Livorno Calcio, ama la compagnia dei nipoti e della bisnipote, segue la televisione guardando programmi di attualità di ogni genere, dalla politica alla medicina.

Moglie di uno dei primi tipografi del quotidiano Il Tirreno, anche lei ha lavorato in età giovanile presso la tipografia Belforte.

L’anno scorso ha celebrato il compleanno con una bella festa al circolo di Salviano, quest’anno per l’emergenza Covid non è stato possibile e così i festeggiamenti si sono tenuti in casa. Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato gli auguri più sentiti a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa