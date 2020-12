Il famoso fotografo Pierpaolo Mittica ospite del Foto Club Vinci: diretta online

Il Foto Club Vinci è lieto di avere come ospite Pierpaolo Mittica Fotografo e filmmaker pluripremiato e conosciuto a livello internazionale.

le foto di Pierpaolo Mittica sono state esposte in Europa, Stati Uniti e Cina e sono state pubblicate da quotidiani e riviste italiani e stranieri, tra cui l'Espresso, Alias del Manifesto, Vogue Italia, Repubblica, Corriere della Sera, Panorama, Il Sole 24 ore, Le Scienze, Photomagazine, Daylight Magazine, Days Japan International, Asahi Shinbum, The Telegraph, The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, Spiegel, Wired USA, Asian Geo, China Newsweek, National Geographic USA.

E' relatore in numerose conferenze in Italia, Europa, Stati uniti e Giappone. Ha ricevuto più di 50 premi internazionali tra cui 6 “Pictures of the Year International”, 2 “Days Japan international Photojournalism Awards” inoltre è stato finalista all’“Eugene Smith Grant”, “Alexia Foundation Grant”, ”Leica Oskar Barnack Awards”, World Report Awards, Sony World Photography Awards. Ha realizzato tre documentari: Living Toxic Ep 1 Russia (Autore e cameraman) Sydonia 2014, Behind the Urals (Autore e cameraman) Mondo in Cammino 2015, The Zone, post atomic journey (regista, autore, cameraman) Subwaylab, 2018, che hanno ricevuto premi internazionali tra cui: “International film festival Ekotop Film EnviroFilm”, 2015, "Uranium Film Festival 2016”, "Vittorio Veneto FF”, "Life After Oil FF”, Selezione ufficiale "Split film festival 2018" , Best Narrative Feature and Best feature documentary "Cinqueterre film fest 2018”. I suoi documentari e brevi documentari sono stati trasmessi da: Al Jazeera (MENA - Middle East & North Africa), Discovery Channel USA, RSI TV Svizzera, TVN 24 (Polonia), Societé Radio Canada (Canada), Slovakia 1 E 2 (Slovacchia), Gli occhi della guerra , InsideOver, Internazionale. Ha pubblicato 15 libri collettivi oltre a 6 libri personali: “Balcani, dalla Bosnia al Kosovo”, (Interattiva, Italia 2000) con prefazione di Charles – Henri Favrod e introduzione di Predrag Matvejevic. “Chernobyl la herencia oculta”, (Ellago Ediciones, Spagna 2006) “Chernobyl the hidden legacy” (Trolley, Gran Bretagna, 2007) con la prefazione di Naomi Rosenblum e testi di Rosalie Bertell e Wladimir Tchertkoff. "Cip non ha paura" (Centro di Ricerca Oncologico di Aviano - CRAF, Spilimbergo, Italia 2010) "Chernobyl 20 years after" (Kashiwa Shobo, Giappone 2011) con la prefazione di Naomi Rosenblum e testi di Rosalie Bertell e Wladimir Tchertkoff. "Ashes/Ceneri" racconti di un fotoreporter (Comune di Pordenone 2014) con la presentazione di Luis Sepulveda e introduzione di Naomi Rosenblum, Charles-Henri Favrod, Angelo Bertani