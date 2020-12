Opsedale Serristori, l'Asl risponde al PCI: "Insinuazioni false. Controlli periodici sugli operatori"

Riguardo all’articolo dal titolo 'Serristori, PCI: Mancati controlli su lavoratori e lavoratrici' uscito l’8 dicembre scorso su gonews.it, l'Asl Toscana Centro precisa quanto segue:

"L’Azienda Usl Toscana centro smentisce categoricamente che i lavoratori e le lavoratrici non siano sottoposti a periodici controlli per verificare se siano stato stati colpiti da coronavirus Sars-CoV-2. Le direzioni sanitarie di presidio della Ausl Toscana centro attuano un programma definito di attività di screening su tutto il personale dipendente e quindi anche sugli operatori sanitari con periodicità non superiore ai 30 giorni. Tali controlli periodici sul personale avvengono con la metodica dei tamponi antigenici rapidi con visualizzaizone diretta del risultato. A discrezione delle direzioni sanitarie, del direttore della struttura, del Medico competente o della Direzione sanitaria aziendale, l’intervallo di tempo fra uno screening e il successivo può essere ridotto ulteriormente e i controlli possono quindi diventare più frequenti soprattutto nei reparti Covid. E’ quindi del tutto falso che i lavoratori e le lavoratrici del Serristori non vengono sottoposti a controlli periodici. La sicurezza degli operatori è tra le priorità dell’Azienda per la quale anche la salute del personale è sempre al primo posto anche e soprattutto in questa fase di gestione della pandemia".