Una casa delle associazioni all'ex anagrafe: il progetto a Santa Croce

Santa Croce sull'Arno è pronta a accogliere una casa delle associazioni nella sede dell'ex anagrafe. Sarà una spazio in stile coworking in pieno centro. A pochi passi da piazza Garibaldi - oggetto di una riqualificazione - c'è la sede dell'ex anagrafe, ormai da qualche anno trasferitasi in piazza del Popolo. Si trova all'incrocio tra corso Mazzini e via Ciabattini e, proprio a margine della conferenza su piazza Garibaldi, sono arrivate novità importanti.

Non sono ancora iniziati i lavori e bisognerà attendere qualche mese, ma sarà quello il posto dove sorgerà la casa delle associazioni. Si tratterà di un luogo dove troveranno sede tutte le associazioni che popolano Santa Croce. In circa sessanta metri quadrati potranno condividere le postazioni e avere così una sede fissa. "Inizieremo a breve il percorso di condivisione e di partecipazione, vogliamo approvare il progetto entro la fine del 2020" ha commentato il sindaco Giulia Deidda.

Il programma è in piedi già da molto tempo e nemmeno il Coronavirus l'ha fermato. Il progetto dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro, ma per i fondi la buona notizia per Santa Croce è che potranno essere utilizzati gli utili delle farmacie comunali. Quando sarà pronta? Non è facile dare una risposta ma già nel 2021 l'amministrazione comincerà a lavorarci, per poi arrivare alla realizzazione entro il 2021 (o al massimo agli inizi del 2022).

Gianmarco Lotti