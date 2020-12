Cascina, in arrivo due bandi per sostegni economici al commercio

Il Comune di Cascina ha pubblicato le prime misure a sostegno delle attività commerciali alle prese con questo secondo lockdown. Si tratta di contributi per ammortizzare i costi sostenuti sia per la Tari che per le bollette dell’acqua che saranno concessi attraverso due appositi bandi. Per quanto riguarda il contributo sulla tassa dei rifiuti, è assegnato a tutte le utenze non domestiche con sede operativa nel comune di Cascina che nel mese di novembre 2020 abbiano subito la chiusura totale e forzata dell’attività (quindi non facoltativa) a seguito di provvedimenti governativi ed in regola con il versamento dei tributi comunali. Il contributo previsto è del 10% dell’importo TARI pagato per l’anno 2020, in caso di chiusura per più della metà del mese di novembre 2020; il budget complessivo stanziato dal Comune è di 130.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 dicembre prossimo. L’altro bando riguarda la bolletta dell’acqua con un plafond di 27.000 euro sempre rivolto alle attività economiche che hanno subito danni economici in conseguenza della chiusura delle attività disposte dal Dpcm. Attività che devono avere sede sul territorio comunale, con codice Ateco assoggetato alla chiusura obbligatoria causa pandemia, con un numero di addetti inferiore a dieci unità e senza debiti nei confronti del Comune di Cascina. L’entità del Bonus Idrico non potrà superare l’80% del totale delle bollette per la fornitura idrica (escluso Iva), relativo all’annualità 2019 e sarà corrisposto un importo massimo di 200 euro per singola attività economica richiedente. Le domande dovranno pervenire entro il 21 dicembre. I due bandi completi sono comunque disponibili sul sito internet del Comune. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Cascina a sostegno delle attività commerciali – commenta il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli -. Un ringraziamento particolare all’assessore Bice Del Giudice che ancora una volta dimostra sensibilità verso queste categorie ancora nella morsa della pandemia. Una collaborazione attiva da parte nostra, tanto da mettere a disposizione una nostra consulente (per contatti 050 888083) al fine di facilitare la compilazione delle domande per accedere ai due bandi”

Fonte: Confesercenti Toscana Nord