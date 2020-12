Eurospin, Parrini presenta un'interrogazione al Ministro sugli standard di sicurezza

"Sugli standard di sicurezza per prevenire nuovi contagi nei luoghi di lavoro non possono esserci deroghe. In un momento di grave situazione sanitaria come questo, è d’obbligo l’applicazione puntuale delle disposizioni e delle indicazioni provenienti dal Governo per salvaguardare i diritti e la salute dei lavoratori", questo il commento del senatore Dario Parrini che ha annunciato un'interrogazione urgente al ministro del lavoro sulla questione Eurospin.

Ecco il testo dell'interrogazione