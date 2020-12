Christmas is CAM-ing con SEAT PIEMME AUTO: musica per le strade di Empoli

Christmas is CAM-ing with SEAT PIEMME AUTO è il nome dell'iniziativa che partirà domani, sabato 12 dicembre, a Empoli grazie a Piemme Auto, al contributo del Cam Centro Attività Musicale e in accordo con il Comune di Empoli e della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

In un mondo in cui per evitare la diffusione del contagio ci siamo abituati a farsi portare tutto quanto a domicilio, SEAT PIEMME AUTO ha pensato che unendo gli sforzi con CAM Centro Attività Musicali, "potevamo essere noi e portare il Natale a domicilio degli empolesi.

Da un lato c’è quindi SEAT PIEMME AUTO, concessionaria da oltre 25 anni, che da sempre fa muovere le persone a bordo dei propri veicoli. Dall’altro il CAM Centro Attività Musicale che da più di 25 anni porta la musica nella nostra città con corsi individuali e collettivi per tutte le età e per tutti gli strumenti e con i numerosi eventi organizzati in questi anni nel territorio empolese.

Veniamo al cuore dell'iniziativa: nei pomeriggi di sabato 12 dicembre e di sabato 19 dicembre, tre SEAT (Leon, Ateca e Arona) gireranno per le strade e zone principali di Empoli (zona Serravalle, zona Stadio, zone del centro, Piazza della Vittoria, zona Santa Maria, ecc) tra le 14 e le 18, con a bordo sette tra cantanti e musicisti della scuola CAM. Ovviamente sarà presente anche Babbo Natale!

Girando per le strade diffonderemo le musiche del Natale e le porteremo sotto a tutti i balconi, davanti a tutti i portoni di casa. Ogni tanto, dove ci sarà la possibilità di soffermarsi, i nostri cantanti/musicisti scenderanno dalle vetture per dar vita ad un flash mob suonando e cantando dal vivo per chi si affaccerà al balcone o alla finestra di casa. Il tutto senza creare assembramenti ma solo allietare per un momento chi sarà in ascolto.

Vogliamo sognare che i nostri concittadini, sentendo arrivare da lontano la musica del Natale, si affaccino alle proprie finestre, ai propri balconi e che il passaggio delle nostre auto gli strappi un sorriso, un pensiero felice, una speranza: che il Natale non smetterà mai di girare nei nostri cuori.