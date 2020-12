A Firenze l'Angolo dei doni, centinaia di giocattoli per bambini bisognosi

Oltre 500 regali già incartati sono pronti per essere ritirati e donati ai bambini bisognosi della città e non solo. E' l'iniziativa di solidarietà organizzata dal Comitato Cittadini per Firenze e Marco Stella, consigliere regionale, che ha messo a disposizione la sede del suo comitato elettorale in via Pacinotti 30 per raccogliere i giochi e farne centro di distribuzione. Da oggi, fino al domenica prossima, 20 dicembre, sarà possibile ritirare i pacchi regalo tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

"Ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa per gli altri, per le famiglie in difficoltà che sono sempre di più - spiega Stella -. La crisi economica scatenata dalle chiusure per via del Covid, sta lasciando dietro di sé delle macerie, in termini di povertà, che si sta diffondendo in aree e classi sociali che finora potevano condurre una vita più che dignitosa, e che adesso si ritrovano in situazioni di bisogno. Crediamo che mettere a disposizione delle famiglie disagiate dei regali, fosse la cosa giusta da fare in questo momento, e devo dire che la risposta dei fiorentini è stata eccezionale come sempre, siamo stati 'invasi' in poche ore da 500 giocattoli".

"Decine di famiglie hanno portato giocattoli non utilizzati - rivela Simone Scavullo, presidente del Comitato Cittadini per Firenze -. Anche diversi commercianti hanno donato merce invenduta, e così in pochi giorni il fondo di via Pacinotti si è riempito di trenini, bambole, culle, soldatini, lego e ogni altro tipo di gioco. Sia i regali nuovi che quelli usati sono stati sanificati, in alcuni casi restaurati, e poi suddivisi per età e sesso, e impacchettati. Al comitato ci sono i nostri volontari pronti a distribuire i doni a chiunque vorrà venire. Il tutto nella più totale discrezione e nel rispetto della privacy".