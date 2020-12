Al panificio pasticceria Acqua Cheta di Fucecchio il Premio Massimo Alberini

L’Accademia Italiana della cucina delegazione di Empoli ha assegnato al Panificio Pasticceria Acqua Cheta di Fucecchio per il 2020 il “Premio Massimo Alberini”.

Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2014 assegnato agli esercizi commerciali estranei all’Accademia che da lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati artigianalmente con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose delle tradizioni del territorio .

E’ stata la delegazione di Empoli presieduta dal Prof Massimo Vincenzini a candidare al prestigioso riconoscimento il Pastificio Pasticceria Acqua Cheta di Fucecchio. Quanto alla denominazione del premio, Massimo Alberini è stato un giornalista, scrittore, esperto di enogastronomia e studioso di antichi testi di cucina che nel 1953 fu chiamato da Orio Vergani a far parte dei fondatori dell’Accademia italiana della cucina..

Il panificio Acqua Cheta di Fucecchio, presente nel nostro territorio da oltre 30 anni, si distingue per la qualità della pasticceria artigianale rappresentata da dolci propri della tradizione territoriale e non; famosa soprattutto per i panettoni e le colombe che richiamano lunghe file di acquirenti.

Fonte: Accademia italiana dellla Cucina Delegazione di Empoli