Arianna Poggi eletta nuovo presidente del Comitato Uisp Empoli Valdelsa

Arianna Poggi, ex-assessore al sociale del Comune di Empoli, è la nuova presidente del comitato Uisp Empoli-Valdelsa. È la prima presidente donna della storia del comitato e succede ad Alessandro Scali, che ha guidato l'ente di Via XI Febbraio per due mandati consecutivi, per un totale di 8 anni e, come prevede lo statuto associativo, non si è ricandidato.

Nel Congresso che si è tenuto sabato 12 dicembre al Palaramini di Empoli, insieme ad Arianna Poggi, sono stati eletti altri 20 consiglieri, in parte alla prima esperienza nel comitato, in parte riconfermati. Il nuovo consiglio sarà dunque composto da: Sergio Baldinotti, Olivia Bollini, Maurizio Alderighi, Laura Emanuela Castelli, Roberto Cellai, Federico Cocchini, Marco Fulignati, Ilaria Giusti, Stefano Guzzo, Gabriele Scali, Giovanni Tedesco, Andrea Marcuzzi, Andrea Salvadori, Valentina Bardi, Nico Raffi, Giulia Bagnoli, Cristian Cannella, Cristina Fanelli, Sara Ugolini e Francesca Peruzzi, rispettando totalmente la parità di genere.

Il Congresso, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è tenuto in modalità mista, con alcune persone in presenza ed altre collegate tramite la piattaforma Google Meet. Tanta la partecipazione, anche a dimostrazione di quanto l'ente di promozione sportiva abbia fatto negli anni e continui a fare ancora oggi, in questo periodo difficilissimo, per la popolazione di questo territorio.

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni intervenuti all’assemblea, che hanno voluto salutare il presidente uscente Alessandro Scali, elogiandone il lavoro svolto alla guida di un comitato che, dopo oltre 70 anni di storia, continua a essere un punto di riferimento per tutti coloro che praticano sport nel circondario. Presente al congresso l’assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi che ha portato i saluti del sindaco Brenda Barnini. Sono intervenuti in collegamento il senatore Dario Parrini, il consigliere regionale e presidente della commissione sanità toscana Enrico Sostegni e l’assessore allo sport del Comune di Montelupo Fiorentino, Simone Focardi. Numerosi anche gli interventi dei rappresentanti regionali della Uisp, come il presidente della Uisp Toscana Lorenzo Bani, il presidente del comitato di Firenze Marco Ceccantini, il presidente della Uisp Cuoio Antonio Bottai e Paris Moni in rappresentanza di Uisp Pisa. Nel suo lungo e appassionato saluto, un commosso Alessandro Scali ha voluto ringraziare tutti i consiglieri, i collaboratori, i dipendenti, gli sportivi, e più in generale tutti coloro che lo hanno aiutato e sostenuto in questi 8 anni, molto difficili in quanto il mondo dello sport ha conosciuto tante trasformazioni e difficoltà, ma anche molto belli e importanti, in cui la Uisp non ha mai perso di vista i valori che da sempre la accompagnano: far fare sport a tutti in sicurezza e promuovere uno stile di vita sano e all'insegna dell’inclusione e della socialità, che il Covid ha interrotto soltanto temporaneamente.

La nuova presidente, dopo aver ringraziato chi l'ha preceduta, ha già posto le basi per le importanti sfide che l'aspetteranno nel prossimo futuro: una ripartenza che dovrà trovare pronta tutta la squadra che ha reso la Uisp un punto di riferimento imprescindibile per il territorio, insieme ai nuovi arrivati che porteranno una ventata di freschezza e idee nuove. Un mix tra esperienza e novità, con un più accentuato tocco "rosa", che guiderà il Comitato Uisp Empoli-Valdelsa per i prossimi 4 anni.

Fonte: UISP Empoli Valdelsa