FdI lancia l'iniziativa "Compriamo italiano, compriamo a Cascina"

Il Circolo Territoriale FRATELLI D'ITALIA del Comune di CASCINA lancia l'iniziativa: "COMPRIAMO ITALIANO, COMPRIAMO A CASCINA". Una campagna a sostegno del tessuto produttivo cascinese, colpito duramente dall’emergenza sanitaria. Per questo, Fratelli d’Italia - Cascina ha deciso di muoversi anche al di fuori dell’ambito istituzionale del consiglio comunale, dove il consigliere Paolo Lazzerini sta portando proposte concrete, insieme con il centrodestra: posticipare e rateizzare le scadenze dei tributi, rimborsare le spese di locazione sostenute dalle attività economiche, esentare dal pagamento della TARI le utenze non domestiche, prevedere forme di esenzione e riduzione dal pagamento delle imposte locali come IMU, ICP e COSAP, estendere anche al 2021 l'occupazione gratuita del suolo pubblico e creare una pagina sul sito web del Comune, utile a pubblicizzare e agevolare il servizio di consegna a domicilio.

“Ma questo non ci è sembrato sufficiente” dichiara Emanuele Parravicini, imprenditore del settore alimentare e portavoce per l’iniziativa del Circolo Fratelli d’Italia - Cascina. La campagna COMPRIAMO ITALIANO, COMPRIAMO A CASCINA, che abbiamo fortemente voluto, intende dare una spinta ad acquistare nel nostro territorio nel periodo di Natale, per mettere un freno alle spese on line, diventate massive a causa di tutti i lockdown che si sono susseguiti. Fratelli d’Italia - Cascina intende essere a fianco dei negozi e delle piccole botteghe del territorio, vuole ricordare la professionalità e l'esperienza dei nostri commercianti, la fortuna che abbiamo di vivere in un comune ricco di negozi diffusi in tutte le frazioni. Vuole ricordare che il rapporto umano con il negoziante del nostro paese è un valore aggiunto da non dimenticare. Comprare a Cascina il cibo per le nostre tavole o un regalo per Natale è il contributo che, come cittadini, possiamo dare ai nostri negozianti e alle nostre attività produttive, i quali in questo periodo drammatico hanno dovuto inventarsi un modo per ripartire ogni giorno. Mai come quest'anno possiamo fare la differenza con i nostri acquisti."

La campagna è stata già lanciata sui social e prevede l’affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, con un invito: “Tutti insieme facciamo la scelta giusta: A NATALE COMPRIAMO ITALIANO, COMPRIAMO A CASCINA.”

Fonte: FdI Cascina