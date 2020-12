'Firenze in barattolo', alla scoperta della città con Wikipedro raccogliendo i mozziconi di sigaretta

Ripulire le strade dai mozziconi di sigaretta ma anche conoscere la storia della città. Con questo duplice obiettivo nasce “Firenze in barattolo”, progetto promosso da Postini Fiorentini, Alia servizi ambientali, consorzio Ricrea, con il patrocinio del Comune di Firenze che ha preso il via oggi. L’idea è quella di fornire gli esercenti fiorentini di un barattolo per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, dotato di un adesivo con qr code grazie al quale si potrà accedere a una pagina web dedicata alla strada in cui l’attività è ubicata. I contributi web sono a cura di Wikipedro, il giovane “divulgatore” fiorentino che racconta sui social attraverso video itineranti aneddoti e bellezze della città. A consegnare i primi barattoli questa mattina la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessora all’Ambiente Cecilia Del Re, il titolare di Postini Fiorentini Alessandro Prosperi, l’amministratrice delegata di Alia Alessia Scappini e Wikipedro, che per l’occasione ha presentato la sua ‘pillola’ web dedicata a via Isola delle Stinche e dintorni.

“Fumare fa male, questo è la premessa: inoltre sono centinaia di migliaia le ‘cicche’ che finiscono a terra a Firenze ogni giorno, creando un problema di pulizia e decoro urbano, oltre al notevole impatto ambientale. – ha detto la vicesindaca Alessia Bettini – Ho sempre ritenuto fondamentale sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, per questo ho apprezzato subito questa idea, che unisce al decoro la cultura. Si tratta infatti di un barattolo davvero ‘multifunzionale’, che, oltre a rispettare l’ambiente, consente di conoscere meglio e in modo originale tanti angoli di Firenze. Anche un piccolo gesto, come quello di non gettare un mozzicone di sigaretta a terra, è fondamentale, perché è con tanti piccoli gesti tutti assieme che si può fare qualcosa di grande e contribuire in modo significativo alla bellezza e al decoro della città e alla difesa dell’ambiente”.

“Un’iniziativa che mette insieme la tutela ambientale con l’opportunità di scoprire o riscoprire le storie legate ai luoghi della nostra città. - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Un modo per promuovere il rispetto dell’ambiente, che deve partire dall’impegno quotidiano di tutti e dalla necessità di responsabilizzare sempre di più i cittadini che diventano parte del processo di cambiamento verso una città sostenibile e circolare. È il percorso che stiamo portando avanti con il nuovo piano dei rifiuti, per arrivare al 70% di raccolta differenziata e fare di Firenze una città ‘circolare’ in grado di creare valore anche dalla catena dei rifiuti urbani”.

"Una bella iniziativa dal punto di vista ambientale e culturale - ha dichiarato Alessia Scappini, AD di Alia Servizi Ambientali SpA - Oltre a questa novità, per evitare di gettare i mozziconi a terra ricordo che 1340 cestoni raccogli rifiuti, dislocati in tutti i Quartieri cittadini, sono dotati di posacenere".

"I barattoli in acciaio - ha spiegato Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA - utilizzati per questa iniziativa non sono soltanto dei contenitori, ma rappresentano anche un perfetto esempio di sostenibilità: l'acciaio infatti è un metallo che si ricicla al 100% all'infinito"

"Noi postini lavoriamo ogni giorno su queste strade, e percorrendole viviamo la loro storia.- ha fatto presente Alessandro Prosperi di Postini Fiorentini - Per questo abbiamo ideato Firenze in Barattolo. Per farle rispettare e perché tutti possano conoscere meglio la nostra città. Che amiamo".

Avere il barattolo è semplice e gratis: ogni esercente interessato potrà compilare una richiesta su un form dedicato sul sito di Postini Fiorentini - http://www.postinifiorentini.it/ -, che poi provvederanno alla consegna. Basterà poi esporlo davanti al proprio locale o negozio durante l’orario di apertura, di modo che le persone possano gettare lì i mozziconi di sigaretta. Prima della chiusura l’esercente svuoterà il barattolo nei rifiuti. Wikipedro confezionerà poi un video per ogni barattolo, dedicato alla strada e alla sua storia e alla toponomastica. Un modo insomma da un lato per sostenere la pulizia delle strade della città, dall’altro per offrire ai propri clienti e ai cittadini notizie e curiosità sulla storia di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa