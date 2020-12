Grazie Gianluca: l'abbraccio di San Miniato Basso per salutare Bertini

Uno squarcio di blu si staglia a San Miniato Basso quest'oggi, per i funerali di Gianluca Bertini. Lo squarcio arriva dal cielo, a rafforzare le parole di speranza del vescovo Andrea Migliavacca per sostenere le centinaia di persone arrivate a piangere l'assessore, l'imprenditore, prima di tutto l'amico e il padre di famiglia ennesima vittima della pandemia.

Un taglio blu nel cielo quasi a illuminare il bianco della chiesa, il bianco e l'azzurro delle mascherine, i colori sgargianti delle uniformi dei volontari, il nero del dolore palpabile nei volti e nei cuori.

San Miniato Basso deve molto a Bertini, e viceversa. Da assessore ha voluto e tagliato il nastro per la piazza di fronte alla chiesa nella quale oggi si sono tenute le esequie. L'asfalto della piazza è oggi calpestata da tantissimi piedi, da dove si può ascoltare la funzione per mezzo di altoparlanti. Il coronavirus, le zone gialle e arancioni, i piccoli problemi di tutti i giorni oggi stanno da parte, anche se la malattia ha influito decisamente nella vicenda dolorosa di Bertini.

Un abbraccio doloroso, visivamente è stato così all'arrivo del feretro e alla sua uscita, e il vescovo ne ha fatto menzione sul sagrato della chiesa prima della funzione al chiuso. Il monsignore ha poi citato quattro parole per commentare l'ultimo saluto: servizio, disinteressato e generoso a favore della comunità; gratitudine, per i molti grazie ricevuti da Gianluca Bertini e quelli che ancora riceve; consolazione e speranza, i messaggi più difficili oggi, perché l'abbraccio di oggi guarda a un nuovo orizzonte.

Al termine della messa parte un applauso liberatorio, le lacrime scendono senza sforzi e in volto si vedono le sofferenze di giorni durissimi. Il sindaco Simone Giglioli regge, appoggiato dai colleghi di tanti comuni, dal presidente Eugenio Giani e da quello del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ma il volto di Giglioli è cereo come chi ha patito troppo. La giunta scoppia in lacrime, sul sagrato un grido al cielo: Grazie Gianluca.

Elia Billero