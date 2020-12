Furto in casa di Paolo Rossi mentre si sta tenendo il funerale

Un brutto caso di cronaca è avvenuto a Bucine, nell'Aretino. Si tratta di un furto in casa di Paolo Rossi, proprio nei momenti in cui si stava celebrando il funerale del grande campione pratese. Le esequie si stavano tenendo a Vicenza, luogo dove calcisticamente Rossi era divenuto celebre, mentre i malviventi stavano facendo irruzione nella sua casa di Bucine, dove viveva con la famiglia.

Federica Cappelletti, moglie di Rossi, sarebbe stata avvisata di ritorno da Vicenza. Una volta a casa avrebbe trovato tutto sotto sopra. Da una prima ricostruzione pare che i ladri abbiano portato via alcuni gioielli, tra cui un orologio dello stesso Rossi. Rubati anche alcuni soldi in contati. Per adesso sembra che siano stati risparmiati i cimeli sportivi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arezzo. Sempre da quanto appreso, per entrare, gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell'abitazione. I militari indagano.