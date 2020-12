Gli studenti del Liceo artistico Russoli decorano per il Natale le pensiline di Pisa

Nel quadro delle iniziative promosse con le scuole pisane, CTT Nord ha coinvolto alcune classi del Liceo artistico Russoli di Pisa. Gli studenti hanno ideato e realizzato alcuni disegni in tema natalizio che l’azienda ha collocato presso sei pensiline di attesa del bus.

Le decorazioni per le pensiline sono state realizzate grazie al contributo di IGPDecaux S.p.A. leader in Italia per la comunicazione esterna, che ha riprodotto ed esposto gratuitamente sei disegni dei 14 studenti che hanno inviato il loro lavoro.

Questi i partecipanti:

Aleksandro Basho – 5F grafica

Ludovica Ton – 5F grafica

Caterina Leonildi – 5F grafica

Eva Colombani – 5F grafica

Francesco Donati – 3B grafica

Morena De Luca Picione – 3B grafica

Silvia Lacorte – 3B grafica

Correnti Alberto – 3B grafica

Aurora Carboni – 3B grafica

Ethan Gianforte – 3B grafica

Asia Pardini – 3E arti figurative

Margherita Gori – 5B grafica

Giorgio Scarpellini – 5B grafica

Eleonora Cantini – 5B grafica

CTT Nord consegnerà in omaggio ai partecipanti un abbonamento al bus.

Il Presidente Giuseppe Gori dichiara: “Ringrazio gli studenti per i bellissimi lavori da loro prodotti e la dirigente della Scuola Gaetana Zobel, la Prof.ssa Simonetta Catassi, la Prof.ssa Simona Bartalucci e la Prof.ssa Laura Fabbri per la loro collaborazione che si estende anche ad altri progetti come “Fermata d’autobus”. Un rapporto iniziato alcuni fa, che si è consolidato nel tempo”.

Queste le parole della Dirigente del Liceo Russoli Gaetana Zobel: “ringrazio il Presidente per le parole di apprezzamento ma soprattutto per l’opportunità data agli studenti del liceo, nel corso degli anni. In tal modo i ragazzi possono mostrare le proprie abilità personali, le competenze acquisite e, contemporaneamente, mettersi in gioco in maniera competitiva”.

Fonte: CTT Nord