Accensione dell'albero di Natale all’Istituto degli Innocenti e doni per i bimbi

Come da tradizione l'Istituto degli Innocenti ha festeggiato questa sera l'arrivo del Natale con l'accensione del grande abete che è stato addobbato nel Cortile degli uomini con i disegni dei bambini dei nidi degli Innocenti e con nastri del colore simbolo dell’infanzia, l’azzurro.

L’albero, alto circa 5 metri, è stato donato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Pensando ai bambini ospiti nelle proprie strutture residenziali di accoglienza, i vertici dell’Istituto hanno deciso di compiere un gesto simbolico ma molto significativo con l'obiettivo di trasmettere un messaggio di speranza e di serenità, specialmente in questo momento così difficile di emergenza sanitaria.

In occasione dell'accensione dell'albero di Natale situato nel Cortile degli Uomini della sede brunelleschiana dell’Istituto - cerimonia che si è svolta senza pubblico e nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti-covid - sono stati consegnati ai piccoli ospiti delle strutture residenziali alcuni doni acquistati grazie a una raccolta fondi spontaneamente promossa dai dipendenti e dai collaboratori dell'Ente “con la speranza di far giungere loro un piccolo ma significativo segnale di affetto e vicinanza in prossimità delle festività natalizie di questo anno, per noi, ed ancor più per loro, così difficile”. Ai piccoli ospiti sono stati consegnati anche alcuni peluches donati dalla Compagnia di Babbo Natale.

Sono intervenuti all'iniziativa: la Presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, Alessandra Nardini, Assessore all'Istruzione della Regione Toscana, Sara Funaro, Assessora a Welfare e Educazione del Comune di Firenze, Loredana Blasi, Giuseppe Sparnacci, Francesco Neri, Alessandro Mariani del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti, Giovanni Palumbo, Direttore generale dell'Istituto degli Innocenti e rappresentanti dell’Associazione Volontari Spedale degli Innocenti e della Compagnia di Babbo Natale.

Fonte: Ufficio Stampa Istituto degli Innocenti