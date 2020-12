Pirata investe 17enne sul monopattino e scappa: la polizia ha denunciato un uomo

Un 17enne era stato travolto da un'auto mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico lungo via Galcianese a Prato, l'auto non si era fermata a prestare soccorso. Inizialmente il ragazzo non sembrava in pericolo, ma ad oggi la prognosi resta riservata dopo alcune complicazioni. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Gli agenti della municipale hanno fin da subito iniziato le ricerche dell'investitor, alla fine sono risaliti ad un presunto colpevole. È stato quindi denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso un 60enne che agli agenti ha confermato di essere passato da via Galcianese, negando però di essere rimasto coinvolto in incidenti. La municipale gli ha anche ritirato la patente. Gli agenti sono risaliti all'uomo incrociando le informazioni raccolte dai testimoni con le immagini delle telecamere cittadine e private della zona.