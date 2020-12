Vicino conviene, i Comuni del Chianti Fiorentino aderiscono alla campagna per il sostegno ai negozi di vicinato

Il cleim “Vicino conviene”, diffuso in tutta la regione attraverso la veicolazione di locandine, vetrofanie, adesivi banner per i social, si promuove e si racconta anche nel Chianti. I Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino (Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle) hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Regione Toscana, finalizzata a sostenere gli esercizi commerciali di vicinato e le botteghe artigiane. L’immagine scelta evoca una sfumatura solidale e concreta allo stesso tempo del fare shopping 'nostrano'. Il concetto di prossimità è espresso nel disegno di una mano che sorregge una piccola borsa decorata con un cuore. “Sostieni le attività della tua città. Ti conviene da sempre” è l’invito rivolto ai consumatori ad informarsi sulle modalità di acquisto e di consegna disponibili nei vari esercizi commerciali o botteghe artigiane.

L’iniziativa è volta a sostenere gli acquisti nei canali di commercio tradizionali, indipendentemente dalle modalità con cui farlo, che vanno da quella diretta in negozio o nelle botteghe, al telefono o anche online, in quelle aziende che l’hanno attivata. “Siamo convinti che quella della Regione Toscana sia una campagna valida e necessaria per la promozione ed il sostegno degli esercizi di vicinato – dichiarano i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli – rafforziamo la nostra attività di promozione in un momento in cui il commercio tradizionale di vicinato è stato duramente colpito dagli effetti negativi della pandemia ed è costretto ad affrontare disagi e difficoltà per le limitazioni delle chiusure delle attività commerciali e degli spostamenti delle persone, stabilite dal governo per ridurre la curva del contagio”. “I negozi di vicinato sono una ricchezza per il nostro territorio – continuano – sono fondamentali per la tenuta sociale ed economica dei piccoli centri, offrono spazi e occasioni per costruire e consolidare tradizioni e cultura identitaria”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO