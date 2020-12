Buoni spesa, proroga a Empoli per la domanda

Scatta la proroga per le domande dei buoni spesa. C'è tempo fino al 16 dicembre2020 per fare richiesta dei Buoni Spesa.

Il Comune di Empoli ha infatti stabilito il prolungamento dei termini per la presentazione delle domande, la precedente scadenza era oggi, domenica 13 dicembre.

Il sindaco Brenda Barnini ha prolungato di tre giorni la scadenza per la presentazione della domanda, da fare comunque on line.

«L’obiettivo - spiega il primo cittadino - è di ampliare la platea dei beneficiari vista la situazione di difficoltà di tante famiglie per gli effetti dell’emergenza».

INFORMAZIONI

Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito web del Comune di Empoli dove sono presenti tutte le informazioni e l’avviso: il modulo deve essere compilato on line.

Non occorre spedire o portare a mano nessun documento agli uffici comunali.

Le domande non saranno valutate in base a un ordine cronologico.

Per consulenza e assistenza alla compilazione della domanda, per chi ha difficoltà o non dispone di un dispositivo con collegamento a internet (pc, tablet o smartphone), il Comune di Empoli ha predisposto un servizio di supporto telefonando ai numeri 339 2095620 e 339 2095528.

Gli operatori del servizio di supporto per la compilazione dei buoni spesa si trovano in un ufficio del Palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, e sono a disposizione di coloro che sono impossibilitati a compilare on line il modulo. Ricevono solo su appuntamento (prenotabile agli stessi numeri) tutti i giorni (tranne i festivi – domeniche e martedì 8 dicembre) dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30