Centro di Cerbaiola, mosaici in dono al sindaco di Montelupo

Un regalo di Natale fatto col cuore e gradito. I ragazzi del centro di Cerbaiola hanno portato al sindaco di Montelupo Paolo Masetti in municipio dei mosaici realizzato con le loro mani. Il primo cittadino montelupino ha gradito il dono.

"Oggi è stato un giorno speciale, perché ho ricevuto la visita di persone speciali. I ragazzi del centro di Cerbaiola che frequentano le attività di atletica proposte dall’associazione Acsi sono venuti a trovare me e l’assessore Focardi per portarci dei bellissimi doni realizzati con le loro mani e soprattutto per ricordarci quanto sia importante per loro l’attività motoria: un momento per muoversi, socializzare, uscire dai luoghi conosciuti, emozionarsi. E come spesso accade quello che oggi si è emozionato di più sono io, leggendo i loro pensieri, sorridendo insieme a loro. Grazie! Grazie ragazzi! Grazie Ilaria Marras! Grazie Aics! E un grazie anche al mio assessore e amico Simone Focardi" ha scritto Masetti.

Rolando Terreni a nome del centro di Cerbaiola ha scritto su Facebook: "Siamo fortemente entusiasti e commossi per il caloroso apprezzamento per i nostri mosaici. Ci siamo sempre battuti e ci batteremo sempre per la sopravvivenza del centro diurno di Cerbaiola con tutte le attività connesse, che sono il pane quotidiano per i nostri ragazzi; non hanno avuto niente dalla vita, ma queste attività rendono loro partecipi ed attivi in questa società a volte avara per loro di gioie e felicità. Un forte ringraziamento alla Signora Ilaria Marras che possiamo definire la nostra madrina".